DRAMMA FAMILIARE Rimini: pensionato uccide la moglie a martellate poi chiama la Polizia

Rimini: pensionato uccide la moglie a martellate poi chiama la Polizia.

Dramma familiare a Rimini: pensionato 69enne uccide a martellate la moglie, di 61 anni, ucraina. L'omicidio è avvenuto alle prime ore dell'alba e l'allarme è stato lanciato poco dopo, alle 3,30, con una chiamata dell'omicida alla Polizia. L'uomo, infatti, ha confessato alle Forze dell'Ordine. Sul posto, un appartamento della coppia a Marina Centro, in via Pola, è arrivata la Squadra Mobile, per ricostruire l'accaduto. Il corpo della donna si trovava in camera da letto, morte dovuta a trauma cranico per i colpi inferti con un corpo contundente. Dopo alcune dichiarazioni rese ai poliziotti innanzi ai quali si era costituito, il 69enne, accompagnato in Questura ed interrogato dal Pubblico Ministero, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});







I più letti della settimana: