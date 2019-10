Rimini: percepisce caparra ma non consegna l'auto, Carabinieri sulle tracce di un truffatore seriale

Un uomo di 40 anni, residente a Rimini, ha messo in vendita un'auto, ha ricevuto la caparra ma ha poi fatto perdere le proprie tracce. A denunciare ai Carabinieri l'accaduto un anziano di Nocera Umbra che, in un noto sito di compra-vendite, aveva deciso di acquistare una Fiat Panda. Dopo un contatto telefonico con il venditore, ha versato la somma di 570 euro, in acconto, su una Postepay. L'autovettura però non è mai stata consegnata e del venditore non si sa più nulla. Le forze dell'ordine hanno così avviato le indagini, attraverso accertamenti postali e le utenze telefoniche utilizzate dal truffatore. Dagli accertamenti è emerso che il presunto responsabile sarebbe anche l'autore di altre truffe analoghe in tutta Italia.