CRONACA Rimini, perde il controllo della moto e finisce sull’asfalto: grave 57enne | FOTO L’incidente questa mattina in via San Martino in Riparotta. Il motociclista, in sella a una Moto Guzzi V7 Stone, è stato trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena.

Rimini, perde il controllo della moto e finisce sull’asfalto: grave 57enne | FOTO.

Brutto incidente nella mattinata di martedì 6 ottobre in via San Martino in Riparotta, a Rimini. Un uomo di 57 anni, alla guida di una Moto Guzzi V7 Stone, ha perso il controllo del mezzo mentre viaggiava in direzione della Statale ed è caduto violentemente sull’asfalto, finendo a diverse decine di metri dalla moto. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, viste le condizioni del ferito, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze della Fiera.

Dopo le prime cure e la stabilizzazione sul posto, il 57enne è stato trasferito in volo all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Avrebbe riportato un sospetto trauma cranico e altri traumi. La Polizia locale ha effettuato i rilievi e dovrà ora ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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