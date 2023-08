Rimini: perde il controllo della moto e viene sbalzato per metri nelle sterpaglie [fotogallery]

Rimini: perde il controllo della moto e viene sbalzato per metri nelle sterpaglie [fotogallery].

Paura per un motociclista che questa mattina alle ore 7 ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava, lungo via Marecchiese - in località Vergiano - per cause ancora da chiarire. L'uomo - un italiano sulla cinquantina -, diretto da Rimini verso Villa Verucchio sulla sua due ruote, è stato sbalzato ed ha compiuto un impressionante volo di una decina di metri, finendo in un'incolta boscaglia di sterpaglie ai margini della strada, nella quale i soccorritori hanno faticato a trovarlo. Sono state infatti necessarie più telefonate al 118 - da parte della vittima dell'incidente, fortunatamente ancora vigile - per permettere il suo ritrovamento ai soccorsi, intervenuti sul posto con un'ambulanza ed un'automedicalizzata. Per estrarlo sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: