Rimini, perseguita e minaccia l'insegnante privata: rinviato a giudizio per stalking

Un 41enne perseguitava la sua insegnante privata di 42 anni per non pagarle le lezioni e per questo, la Procura ne ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di stalking. I dissapori fra i due erano scaturiti nel 2022 all'esito di una controversia civile in cui l'uomo era stato condannato al pagamento del dovuto all'insegnante. Il 41enne, non accettando di dover risolvere economicamente la questione, aveva iniziato a minacciare e perseguitare la professoressa in strada, sul posto di lavoro, e a casa. La donna si era vista costretta a sporgere denuncia ai Carabinieri portando come prova le testimonianze dei genitori e dei datori di lavoro.

