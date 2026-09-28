Rimini piange Fernanda Argnani, si è spenta alla soglia dei 105 anni

Si è spenta alla soglia dei 105 anni la professoressa Fernanda Argnani, figura molto conosciuta nel mondo della scuola e della cultura riminese. Originaria di Ravenna, laureata in Lingue e Letterature straniere a Ca’ Foscari con specializzazione in francese, ha insegnato per 41 anni nei licei di Ravenna, Ancona e Rimini, dove per oltre 20 anni è stata docente al liceo scientifico "A. Einstein".

Nel corso della sua lunga attività ha affiancato all’insegnamento un intenso lavoro di studio e divulgazione, partecipando anche ai congressi mondiali dei francesisti di Rio de Janeiro e Quebec. Per il contributo alla diffusione della cultura francese ha ricevuto tre onorificenze "Des Palmes Académiques de France", fino al grado di Commandeur nel 2011.

Numerose anche le conferenze dedicate alle grandi figure femminili della cultura e della storia europea, portate in tutta Italia, oltre alla pubblicazione dei libri "I viaggi dell’anima" e "Viaggiando e guardando Ricordi ed emozioni".

Nel 2022 il Comune di Rimini le aveva conferito il Sigismondo d’Oro, massima onorificenza cittadina. A ricordarla è il sindaco Jamil Sadegholvaad, che richiama le parole con cui la stessa Argnani raccontava la propria vita: "Sono una donna che ha lavorato col cuore. Ho dato tanto ma ho ricevuto anche tanto". "Grazie Fernanda per il tuo impegno, per la tua fame di conoscenza e di condivisione e anche per i sorrisi e l’affetto che mi hai regalato in questi anni", conclude il sindaco.







