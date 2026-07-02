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Rimini piange Marco Galvani: morto l'albergatore investito mentre era in monopattino

Il 63enne, titolare dell'hotel Cortina di Marina Centro, è deceduto al Bufalini di Cesena dopo due giorni di ricovero. Proseguono le indagini sulla dinamica dell'incidente.

2 lug 2026
Rimini piange Marco Galvani: morto l'albergatore investito mentre era in monopattino

Non ce l'ha fatta Marco Galvani, 63 anni, noto albergatore riminese e titolare dell'hotel Cortina di Marina Centro. È morto all'ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato investito da un furgone mentre viaggiava in monopattino elettrico lungo la Statale 16.

L'incidente era avvenuto nella serata di lunedì, intorno alle 22.30, nel tratto dell'Adriatica all'altezza del punto vendita Obi. Secondo una prima ricostruzione, Galvani stava rientrando a casa dopo aver lasciato l'auto in officina quando è stato urtato da un furgone che procedeva nella stessa direzione, verso Ravenna. Trasportato in codice di massima gravità al Trauma Center di Cesena, è deceduto dopo due giorni di ricovero.

Le indagini sono ancora in corso. Gli investigatori stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'investimento, analizzando i rilievi eseguiti sul luogo dell'incidente, le condizioni di visibilità e le eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona. 




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