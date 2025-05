Rimini: piantato un ulivo in memoria di Mattia Ahmet Minguzzi

Piantato mercoledì nel corso della Festa dell'albero nella scuola primaria di San Salvatore, a Rimini un ulivo in memoria del piccolo Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne cittadino italo-turco figlio dello chef misanese Andrea Minguzzi, morto il 9 febbraio dopo un ricovero di circa due settimane in terapia intensiva, in seguito ad un accoltellamento subito da un altro giovane mentre si trovava in un mercato di strada nel quartiere di Kadikoy, a Istanbul.

A piantare l'ulivo, con l'aiuto dei volontari del CiViVo, spiegano dal Comune di Rimini, sono stati proprio il padre e la madre di Mattia, giunti in città per l'occasione.

Si è trattato di un gesto particolarmente significativo per la comunità scolastica, dato che una familiare di Mattia lavora da anni all'interno della scuola.

La piantumazione dell'ulivo è stata il momento più toccante della "Festa dell'albero" di San Salvatore alla presenza del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, della vicesindaca, Chiara Bellini, e dell'assessore ai servizi civici, Francesco Bragagni.