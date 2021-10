Rimini: piazza Cavour piena per la manifestazione contro il green pass

La manifestazione di protesta contro il green pass ha riempito piazza Cavour, a Rimini. Da questa mattina migliaia di persone si sono riversate in centro, per dire “no” all'obbligo della certificazione verde, da oggi necessaria per poter lavorare. Alle 10.15 ha preso la parola il consigliere comunale 3V, Matteo Angelini, che ha ricordato che al primo segno di disordine avrebbe fatto interrompere la manifestazione, al momento del tutto pacifica. Diversi i cartelli di lavoratori che sono stati sospesi perché non vaccinati. Il sit-in si trasformerà presto in corteo per raggiungere la Prefettura di Rimini.