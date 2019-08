Rimini: picchia la compagna da un anno e mezzo, Polizia lo trova sotto il letto

Un'altra storia di violenza nei confronti di una donna. Era seriamente ferita la giovane che ieri mattina, verso le 4, è stata soccorsa dalla Polizia in un hotel a Miramare. Aveva un trauma cranico, ematomi ed escoriazioni su tutto il corpo. A ridurla in questo stato, come ha raccontato lei stessa agli agenti, è stato il compagno, un 27enne marocchino, che nell'ultimo anno e mezzo l'ha picchiata e maltrattata più volte, come testimoniato anche da diversi referti del pronto soccorso e da alcune foto delle lesioni subite che la donna si era scattata nel corso del tempo. I poliziotti l'hanno accompagnata in ospedale, dove ha ricevuto 25 giorni di prognosi, ma nel frattempo il compagno si era dileguato. Terminate le medicazioni la donna è stata riportata in hotel: prima di entrare, però, gli agenti hanno ispezionato la camera e da sotto al letto è spuntato il 27enne. A questo punto l'uomo ha dato in escandescenze cercando di scagliarsi contro la compagna, ma è stato subito bloccato. In Questura la vittima ha raccontato la sua difficile convivenza con il 27enne, cominciata all'inizio del 2018, e tutte le angherie subite. L'uomo è stato quindi arrestato per maltrattamenti e portato in carcere.