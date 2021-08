Rimini: picchia la compagna davanti alla figlia dodicenne che chiama la Polizia

Picchia la compagna davanti alla figlia minorenne, che fugge in strada a chiamare la Polizia. E’ accaduto la notte scorsa in via Brindisi, a Rimini. Ad attendere i militari, in strada, spaventata e in lacrime, proprio la ragazzina 12enne che ha riferito quanto accaduto poco prima all’interno di un hotel nelle vicinanze. Il compagno della vittima, un italiano di 35 anni, all’arrivo della polizia nella stanza, si è mostrato calmo e tranquillo mentre la donna appariva - nonostante affermasse il contrario - visibilmente scossa e provata, con evidenti gonfiori al labbro superiore e alla guancia sinistri. Presa da parte, ha poi confessato l’aggressione, che sarebbe avvenuta al culmine di un violento litigio, riferendo anche di altri episodi pregressi di violenza fisica e verbale, spesso avvenuti in presenza dei figli minori, per i quali riportava ancora visibili vecchie ecchimosi. La donna ha affermato di non aver mai denunciato tali atti e di non avere intenzione di farlo, temendo per la propria incolumità e per quella dei bambini. Ad avvalorare l'avvenuta violenta lite anche la testimonianza di altri ospiti dell’albergo, che avrebbero sentito le urla e gli insulti dell’uomo proferiti verso la compagna. La donna, è stata infine condotta al Pronto Soccorso per le cure del caso mentre l’uomo, con molti precedenti penali a carico, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere.

