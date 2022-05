Rimini: picchia la moglie, 44enne arrestato dalla Polizia

Nonostante stesse subendo percosse, una donna è riuscita ad avvertire l'amica e chiedere aiuto. All'arrivo della Polizia in un'abitazione di Santa Giustina, a Rimini, la vittima si è avvicinata all'auto riferendo di essere stata, nuovamente, aggredita dal marito che, anche in presenza degli agenti, continuava a insultare e minacciare la moglie. Accompagnata al pronto soccorso per un dolore alla testa e una frattura del setto nasale, la donna è uscita dall'ospedale con una prognosi di 10 giorni. L'uomo, italiano di 44 anni, è stato invece arrestato per lesioni personali aggravate e denunciato per maltrattamenti in famiglia, prima di essere accompagnato alla Casa circondariale. Ora è agli arresti domiciliare in un'altra residenza. È stato anche raggiunto da un provvedimento di ammonimento per violenza domestica a firma del Questore di Rimini.