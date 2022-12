CRONACA Rimini: picchia madre 80enne per soldi, allontanato da casa dal Gip L'anziana si era rivolta ai carabinieri

Pugni, schiaffi e sputi alla mamma ottantenne per farsi preparare il pranzo e consegnare i soldi della pensione. Una tortura quotidiana iniziata la scorsa estate quando l'anziana donna aveva preso in casa il figlio 48enne in difficoltà economiche. Violenze e soprusi spesso frenati solo grazie all'intervento della badante. Una vita di maltrattamenti terminati con l'indagine dei carabinieri di Rimini, ai quali l'anziana si era rivolta per denunciare il figlio. I militari coordinati dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci hanno denunciato per maltrattamento in famiglia e lesioni aggravate il 48enne e il gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini ha disposto l'allontanamento dell'uomo dall'abitazione di famiglia.

