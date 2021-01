Rimini: picchiava la moglie da dieci anni, arrestato

Ha picchiato la moglie per dieci anni, spesso anche quando i figli erano piccoli. I ripetuti maltrattamenti in famiglia sono costati gli arresti ad un 43enne di origine albanese, da venerdì ai domiciliari su ordine del gip e su richiesta del sostituto procuratore, Davide Ercolani. Le indagini del nucleo investigativo dei carabinieri di Rimini sono scattate a seguito della denuncia sporta dalla moglie in merito a reiterati atteggiamenti violenti, offensivi e minacciosi attuati dall'uomo dal 2010. Fin dai primi anni di matrimonio, il 43enne aveva iniziato a manifestare aggressività nei confronti della moglie, con una immotivata gelosia.





Anche dopo la separazione di fatto tra i due e il successivo trasferimento della donna a Rimini nel 2017, i comportamenti dell'uomo non sono cambiati. Contro di lui, la moglie aveva presentato una denuncia ai carabinieri già nel 2018, ma un anno dopo la coppia era tornata insieme sotto lo stesso tetto. Il comportamento violento e ingiurioso si era manifestato nuovamente e stavolta la donna, temendo per la propria vita, ha chiesto nuovamente l'aiuto dei carabinieri. I militari dopo aver documentato i maltrattamenti, hanno quindi denunciato e arrestato il 43enne.