VIGILI DEL FUOCO Rimini: piromane appicca sei roghi nel centro storico

Sei incendi nel centro storico di Rimini in una sola notte. Secondo la stampa locale, la Questura, analizzando le telecamere installate in varie zone del centro, avrebbe già individuato il piromane. I roghi hanno interessato la zona tra la stazione ferroviaria e le via Giovanni XXIII e Gambalunga ed hanno interessato tre cassonetti, due cumuli di rifiuti ed un gazebo, che non è andato completamente distrutto solo per il pronto intervento dei pompieri. Un lavoro senza sosta per i Vigili del fuoco che stavano domando il primo rogo quando sono stati chiamati per un secondo intervento. E così via fino alle 3 di notte. Le volanti della Polizia intanto battevano le vie del centro alla ricerca del responsabile. Trovato – pare – dopo l'analisi delle telecamere a circuito chiuso. Si tratterebbe di un uomo con problemi mentali.



