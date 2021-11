CRONACA Rimini: più controlli e nuove telecamere in stazione dopo l'omicidio Riunito ieri il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Da oggi operativo il Reparto prevenzione crimine dell'Emilia-Romagna della Polizia di Stato

Non è stato ancora dato un volto e un nome all'assassino che domenica scorsa, ad una fermata dell'autobus davanti alla stazione ferroviaria di Rimini, ha inflitto il fendente mortale a Galileo Landicho. Dall'autopsia, racconta il Corriere Romagna, solo la conferma che la morte del 74enne filippino è stata causata da una coltellata. Si continua dunque a vagliare le telecamere e a cercare testimoni. Intanto il Comitato per l'ordine e la sicurezza, riunito ieri a palazzo del Governo e presieduto dal prefetto Giuseppe Forlenza, ha deciso un ulteriore rafforzamento dei servizi di prevenzione generale nei pressi della stazione. Quindi più “passaggi” delle forze dell'ordine e la conferma del presidio dei militari dell'Esercito impegnati nel progetto “Strade sicure”. Previsti inoltre rinforzi con l'arrivo del Reparto prevenzione crimine dell'Emilia-Romagna della Polizia di Stato. Verrà poi potenziata la videosorveglianza dell'area.

