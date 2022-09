CRONACA Rimini: Polizia denuncia minore, aveva 55 grammi di droga

Rimini: Polizia denuncia minore, aveva 55 grammi di droga.

Ieri pomeriggio la Polizia Locale di Rimini ha denunciato un minorenne sospettato di spacciare sostanze stupefacenti nel parco pubblico “Giovanni Paolo II” (ex Parco La Cava), a cui sono stati sequestrati 55 grammi di hashish e marijuana, trovati nel suo zaino e in casa del giovane dopo la perquisizione domiciliare. Durante una fase di controllo, il ragazzo ha fatto sospettare gli agenti perché al momento dell’identificazione personale è scappato via di corsa, facendo perdere inizialmente le proprie tracce. Ritrovato poco dopo, nascosto fra le auto in un parcheggio poco distante, gli agenti hanno visto che il giovane si era liberato durante la fuga del suo zainetto. Successivamente, anche con la collaborazione di alcuni testimoni e dei genitori del giovane, sopraggiunti sul posto perché avvisati dal ragazzo stesso, il padre ha convinto il giovane a rivelare dove aveva nascosto lo zaino, ritrovato fra i cespugli poco distante.

In seguito alla perquisizione, nello zaino sono stati trovati 50 grammi di hashish e marijuana e diverso materiale per il confezionamento e la vendita delle dosi, oltre a 120 euro in contanti, che si sospetta possano essere proventi dello spaccio. Rinvenimento che ha messo in moto anche la procedura per la perquisizione domiciliare, autorizzata dal Pubblico Ministero ed effettuata con l’unità cinofila alla presenza dei genitori. Da questa ricerca è emerso un altro piccolo quantitativo di marijuna (5 gr) e altro materiale necessario alla preparazione delle dosi. Al termine del controllo il minorenne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio come ha disposto il Tribunale dei Minori che ha sottoposto al vincolo del sequestro penale tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, oltre alle banconote e il materiale per la preparazione delle dosi. Attualmente il ragazzo è stato denunciato a piede libero, in attesa del processo al Tribunale dei Minori di Bologna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: