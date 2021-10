CRONACA Rimini: Polizia interviene per una lite e scopre 700 grammi di marijuana, arrestata 21enne

Aveva nascosto in casa, a Rivabella di Rimini, oltre 700 grammi di marijuana. Protagonista della vicenda una 21enne, già nota alle forze dell'ordine, arrestata dalla Polizia con l'accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e indagata per minacce e lesioni aggravate: a far intervenire gli agenti, infatti, la segnalazione di una lite all'interno di un condominio con una ragazza aggredita e minacciata con un coltello. A quanto appreso il diverbio tra le due sarebbe scaturito, verosimilmente, per questioni legate a cessione di stupefacenti. Riportata la situazione alla calma gli uomini della Polizia hanno rinvenuto nell'appartamento della 21enne 3 grammi di marijuana sul tavolo della sala, 11 all'interno di un cassetto e altri 17 all'interno di una scatola. All'esterno dell'abitazione nascosti in una siepe sono stati rinvenuti altri 677 grammi di marijuana, Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e la 21enne arrestata.

