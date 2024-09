Rimini: Polizia Locale arresta 33enne con 24 dosi di cocaina, condannato per direttissima Nel processo per direttissima, ha patteggiato una pena di 1 anno e 4 mesi.

Operazione di contrasto allo spaccio della Polizia Locale di Rimini, che ha portato all'arresto di un uomo, classe '91, e al sequestro di 24 dosi di cocaina e la somma di 900 euro, ritenuti provento di spaccio.

Gli Agenti, mercoledì scorso, sono intervenuti in una zona centrale di Rimini, per seguire gli spostamenti in auto di una persona già nota alle forze dell'ordine. L’uomo, entrava e usciva velocemente da un camper parcheggiato nella zona di via Casadei. Da lì la decisione di fermare il camper per un controllo di polizia.

Alla guida del veicolo, c'era una donna, classe '79, che spontaneamente ha consegnato agli agenti in borghese della squadra giudiziaria, 4 dosi di cocaina, dichiarando di averle appena acquistate per uso personale da un uomo salito a bordo del suo camper, per il costo di 200 euro.

La polizia ha poi seguito e fermato la persona sospettata della vendita. L’uomo, 33 enne, nascondeva nella propria auto 20 dosi di cocaina di varia pesatura e nel portafogli la somma di 900 euro.

La droga era nascosta in un borsello fissato con una calamita negli scomparti interni dell’auto, sotto al volante. Il 33enne è stato arrestato e ieri, nel processo per direttissima, ha patteggiato una pena di 1 anno e 4 mesi. Il Giudice ha disposto, oltre alla confisca e distruzione della droga e il sequestro del denaro.

