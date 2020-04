CORONAVIRUS Rimini: Polizia Locale intensifica i controlli in vista della Pasqua La Guardia di Finanza in azione contro le speculazioni su materiale sanitario di protezione individuale

C'è chi viaggia in autostrada da Rimini nord a Rimini sud “per comprare l'acqua”; chi da Cattolica fermato al porto di Rimini spiega di avere la “necessità di fare spesa” e anche chi deve “portare la tartaruga africana dal veterinario”. Dal 6 aprile si intensificano le verifiche incrociate sulla veridicità delle autocertificazioni: 2200 quelle appurate con 50 violazioni sanzionate, oltre a 3 denunce con rilievo penale per mancata quarantena da parte di cittadini rientrati dall'estero. Attività seria e incrociata con tutti gli uffici territoriali, segnala la Polizia Locale di Rimini, in un impegno condiviso fra tutte le forze dell'ordine. Impegno nelle verifiche d'ufficio, ma anche sul campo, sulle strade, attraverso i posti di blocco per auto e pedoni: quasi 2000 controlli da lunedì, per 1611 autocertificazioni. Controlli negli stessi giorni anche negli esercizi commerciali e imprese: sono stati 1402.

Tutte le forze dell'ordine in campo, con la Guardia di Finanza di Rimini che ha denunciato un imprenditore per la vendita di mascherine monouso, applicando rincari fino al 330 per cento. Praticava prezzi tra i 4,5 euro e i 10 euro al pezzo. Accertamenti che proseguiranno per ricostruire la filiera commerciale della fornitura. Dalla Fiamme Gialle 1600 controlli negli esercizi della Provincia, in 7 casi è scattata la sanzione per mancato rispetto del decreto in merito all'obbligo di chiusura.



