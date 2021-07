Rimini: Polizia Locale sanziona pallinari e identifica 25 persone in spiaggia

Undici agenti tra Polizia Giudiziaria, unità cinofile e altre 4 con pattuglie operanti in divisa, martedì sera hanno controllato il territorio garantendo la sicurezza urbana sulla spiaggia e nelle zone più sensibili della città. Durante una perlustrazione, è stato trovato un giovane extracomunitario nascosto nell’hotel chiuso “Dream” a Miramare. Il ragazzo ha forzato una porta di ferro e si è alloggiato con materassi e coperte dentro ad un ripostiglio dell’edificio. I cani hanno, inoltre, fiutato l’odore di sostanze stupefacenti che erano state disperse da poco sul pavimento, insieme a tracce e ritagli di alcune sostanze da taglio e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato denunciato per “invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli”.









Sui viali delle regine, sono stati fermate e allontanate alcune persone dedite al gioco delle tre palline; ne sono risultate 19 sanzioni da mille euro. Successivamente i controlli si sono allargati anche nella zona della spiaggia, dove sono stati identificate e allontanate 25 persone sospette. È stato anche ritrovato e riconsegnato ai genitori un bambino che si era smarrito; mentre la pattuglia in borghese, che intanto si era distaccata, si è dedicata al contrasto della prostituzione sia nella zona nord che in quella a sud della statale 16 e sui viali delle regine. 18 le violazioni, e altrettante sanzioni da 400 euro, come prevede l’ordinanza antiprostituzione.