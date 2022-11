Rimini: Polizia scova oltre 40 chili di marijuana in un nascondiglio, due arresti

Dopo diversi appostamenti e pedinamenti, la Polizia di Rimini ha individuato un nascondiglio dove un uomo, spacciatore già noto alle forze dell'ordine, nascondeva ed era solito prelevare grossi quantitativi di marijuana. A cadere nella rete degli agenti un 46enne del posto, fermato lunedì scorso in via del Crocifisso. Nel bagagliaio della sua auto cinque involucri in plastica sottovuoto contenenti oltre cinque chili di erba, da poco prelevati da un'abitazione, non di sua proprietà, che è stata subito passata al setaccio e in particolare il capannone sul retro. Dietro ad alcune alte scaffalature in metallo e ai listelli di legno che ricoprivano la parete, una porta faceva d'accesso ad un nascondiglio dove la Polizia ha rinvenuto 35 chili di marijuana e un chilo di hashish. Il proprietario dell'immobile non ha potuto che confessare di aver fatto costruire quel ripostiglio da operai che lavoravano per lui. I due uomini, sia lo spacciatore che il proprietario della casa, sono stati così portati in Questura e tratti in arresto e, su disposizione del magistrato di turno, chiusi in carcere in attesa dell’udienza di convalida.