Rimini: Porta Galliana riconsegnata alla città nel suo antico splendore [fotogallery]

Rimini riscopre la sua antica porta verso il mare, riappropriandosi di un pezzo della sua identità che oggi torna a splendere. Si apre un nuovo capitolo della storia di Porta Galliana, l’antico varco che già in epoca malatestiana rappresentava l’accesso da mare al cuore della città. È stata per secoli quasi interamente sotterrata e al centro di un intervento di valorizzazione iniziato nel 2017. Una nuova area archeologica accessibile a tutti che si propone anche come un punto di incontro, connesso alla rete ciclopedonale, che si inserisce nel percorso di riscoperta e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha commentato: “Ci riappropriamo di una grande bellezza, aprendo alla città un luogo prima inaccessibile".