Rimini: portava droga in carcere al figlio, denunciata.

Portava la droga in carcere al figlio, ma è stata scoperta e denunciata a piede libero dalla polizia penitenziaria di Rimini. È successo venerdì prima dell'orario delle visite, quando una 65enne di Piacenza in fila per entrare a far visita al figlio, trasferito da Piacenza al carcere di Rimini, è stata controllata con l'ausilio di un cane anti droga. La donna aveva occultato negli stivaletti 7 grammi di cocaina e 22 di hashish.



