Rimini: positivo un insegnante, sei classi in isolamento. Mille tamponi nelle scuole

Ieri sei classi dell'ex colonia Comasca di Rimini, dove hanno sede Scuola Media Spallanzani e tre licei della Karis, sono state messe in isolamento dopo la positività al Covid-19 di un insegnante e tre allievi delle medie. Le aule in quarantena sono quelle in cui prestava servizio il professore, ovvero quattro dei licei e due della scuola secondaria di primo grado. Ieri, riporta il Resto del Carlino, nella struttura sono stati tamponati oltre 400 studenti e tutto il personale scolastico. I risultati arriveranno stasera ma oggi, per precauzione, non ci sarà lezione.

Oltre 500 tamponi verranno invece effettuati oggi fra studenti e personale anche all'Istituto per il turismo Marco Polo, in cui sono stati trovati due positivi fra gli allievi. Chiuso anche il bar interno alla scuola, fino al risultato dei tamponi.

Si conta che in totale, fra le due strutture, verranno effettuati 1000 i tamponi fra i banchi. Un'altra positività nei giorni scorsi è stata riscontrata per uno studente della scuola media Cenci di Riccione, rendendo necessaria la quarantena per tutta la classe.