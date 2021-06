Rimini, predisposto il piano di intervento contro il caldo. Ecco i consigli dell'Ausl Romagna

Predisposto il Piano di Intervento in ambito riminese, per mitigare l'impatto delle ondate di calore, in linea con con quanto previsto dalla Regione Emilia Romagna.

Le azioni attivate in collaborazione con i Comuni e in stretto raccordo con i medici di medicina generale, i Presidi Ospedalieri e le Associazioni di volontariato prevedono un monitoraggio attivo sulla popolazione a rischio attraverso mappe, costruite ed aggiornate, riguardanti le fasce di persone molto anziane e maggiormente a rischio.

In caso di necessità, scatta la segnalazione dell'operatore - in base al tipo di intervento richiesto - ad uno dei soggetti titolati - fra questi Protezione Civile, Ospedali, Assistenza Domiciliare, Enti Locali, Volontariato - che partecipano al piano. Per tutte le informazioni sul caldo o per richieste di intervento, l'Ausl Romagna ricorda di contattare numero di telefono del Nucleo Fragilità, 0541/1490572, oppure l'email emergenzacaldo@coopcad.it

Di seguito, alcune indicazioni dell'Ausl Romagna per combattere il caldo:









Consigli pratici

Tra le fasce di popolazione che maggiormente possono risentire delle ondate di caldo vi sono anziani e bambini. I bambini, ad esempio, hanno una superficie corporea maggiore a confronto del volume, rispetto agli adulti e hanno una temperatura di base più alta. E’ bene perciò che i genitori prestino la massima attenzione ai propri figli, poiché i bambini sudano meno degli adulti, e quando hanno caldo hanno più difficoltà ad esprimerlo, specialmente se molto piccoli. Anche per loro è raccomandata un’idratazione adeguata, possibilmente con acqua e non con succhi di frutta o bibite gassate o contenenti caffeina, e non troppo fredda, e un abbigliamento adatto e con capi leggeri e di fibre naturali.



Per quanto riguarda gli anziani, anch’essi devono seguire una corretta alimentazione e idratazione, ed in questo caso sono i figli o altri parenti più giovani a dover aumentare l’attenzione. Certo vanno privilegiati i cibi leggeri, ma bisogna cercare di combattere la tendenza, che in alcuni anziani si presenta, di mangiare troppo poco quando arriva il caldo. Assai importante bere molto e spesso. Quanto all’aria condizionata, meglio non utilizzarla a temperature troppo basse.

Particolare attenzione dovranno averla anche le persone cardiopatiche, diabetiche (specialmente se insulinodipendenti) e con problemi respiratori, nel seguire i suggerimenti legati al caldo.









Come limitare il disagio

-Bere molto e spesso (fino a due litri d’acqua al giorno) anche quando non si ha sete

-Mangiare molta frutta e verdura; fare pasti leggeri

-Vestirsi con abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti, di cotone, lino o comunque fibre naturali

-Nelle ore più calde usare tende o chiudere le imposte

-Fare bagni o docce con acqua tiepida

-Consultare il proprio medico prima di assumere integratori di sali minerali, se si assumono farmaci in maniera regolare

-Pulire i filtri dei condizionatori periodicamente (sono un ricettacolo di polveri e batteri) e regolare la temperatura a 25/27 gradi, e comunque non troppo bassa rispetto a quella esterna

-Se si è affetti da diabete o ipertensione o da altre patologie che implicano l’assunzione continua di farmaci, è importante consultare il proprio medico di famiglia per conoscere eventuali reazioni che possono essere provocate dalla combinazione caldo/ farmaco o sole/farmaco