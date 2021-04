OPERAZIONE 'BROKER' Rimini, prelievi indebiti per 400mila euro ai danni di un'anziana I carabinieri hanno accertato che i prelievi del consulente erano molto più consistenti rispetto alla somma di denaro che avrebbe dovuto consegnare mensilmente all'assistita

Rimini, prelievi indebiti per 400mila euro ai danni di un'anziana.

395.200 euro. A tanto ammonta il sequestro messo in atto dai carabinieri di Rimini a carico di un consulente finanziario accusato di aver prelevato indebitamente somme di denaro dal patrimonio di un'anziana che si era rivolta a lui. Nei suoi confronti è stata emessa anche una misura cautelare interdittiva.

L'operazione 'broker' nasce a febbraio quando la donna ultranovantenne, assistita da un avvocato, ha presentato una querela. Dal 2017 si era affidata all'intermediatore, iscritto all'albo, consulente di un istituto bancario e in passato del defunto marito della vittima. L'anziana gli aveva permesso di negoziare alcuni assegni e poi, dal 2018, gli aveva consegnato il proprio bancomat. Unico accordo tra i due era che mensilmente il consulente avrebbe dovuto consegnare 4mila euro, ridotta nell'ultimo periodo a 3mila, per il proprio fabbisogno e per le spese di gestione delle badanti.

I carabinieri, analizzando tutta la movimentazione del conto corrente della donna, hanno accertato che i prelievi del consulente erano molto più consistenti rispetto alla somma di denaro che avrebbe dovuto consegnare, per un ammontare complessivo, in cinque anni, di quasi 400mila euro. Il sequestro riguarda cinque case, un garage, quote societarie e un motociclo. Durante l'operazione, inoltre, sono state fatte perquisizioni nella casa del professionista, in una casa che utilizzava nell'entroterra per passare le vacanze e all'interno della banca: è stata sequestrata documentazione, al vaglio degli inquirenti.

