Rimini: prese di mira auto sanitari Ospedale 'Infermi' [fotogallery]

Prese di mira alcune auto del parcheggio riservato ai dipendenti. Questa mattina brutta sorpresa per alcuni sanitari dell'Ospedale Infermi che, all'uscita dal lavoro, hanno scoperto la vettura danneggiata. Al momento sarebbero 3 quelle danneggiate. Tra queste anche una sammarinese con i finestrini rotti e il cruscotto manomesso. I malviventi erano forse alla ricerca di oggetti di valore lasciati incustoditi. Sulla vicenda indaga la Polizia, che non esclude anche l'ipotesi di vandalismo. Come già avvenuto in passato. Sono state infatti acquisite le immagini delle telecamere che sorvegliano l'esterno del nosocomio, per cercare di risalire a uno o più autori. Sul posto gli esperti della Polizia Scientifica perché nel tentativo maldestro di rompere i finestrini, uno si è ferito, perdendo sangue. Tracce ematiche che potrebbero far risalire ai responsabili.