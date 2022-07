RIMINI Rimini presenta gli eventi di agosto: 'boom di richieste' L'outlook di luglio prevede il superamento della media dell'80% di occupazione delle strutture

Rimini presenta gli eventi di agosto: 'boom di richieste'.

Dopo il 'capodanno dell'estate' romagnolo che ha dato il via ufficiale alla stagione dei live da Rimini in occasione della Notte Rosa, continuano gli eventi, e il calendario della seconda metà dell'estate è stato presentato oggi in Comune. Ottanta artisti per 35 spettacoli tra agosto e settembre, dai dj set alla Sagra Musicale, concerti diffusi in spiaggia e al mare. Fra gli artisti presenti: Noa, Vasco Brondi, Duo Bucolico, Dolcenera, Salmo, Albertino, Molella, Fargetta, Prezioso, Sfera Ebbasta.

"Ci siamo lasciati alle spalle un mese di giugno pieno di gente, ragazzi, famiglie, adulti, in centro storico come al mare. Abbiamo aperto il mese di luglio con una Notte Rosa che è stata un grande successo di pubblico", commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Ci avviciniamo ora al mese clou dell'estate con un programma ancora ricchissimo di 'cose da fare' che porta una iniezione di fiducia agli operatori del turismo alle prese con la stagione della ripartenza". E aggiunge: "Restiamo con i piedi per terra, la cautela è necessaria anche visto l'andamento dei contagi, ma arrivati ormai al giro di boa dell'estate i segnali ci dicono che siamo davanti a una bella boccata di ossigeno".

Il buon andamento delle presenze è confermato dall'ente turistico. "L'outlook di luglio prevede il superamento della media dell'80% di occupazione delle strutture", dice la direttrice di Visit Rimini Valeria Guarisco. "Anche il mese di agosto al momento promette bene: molte strutture hanno già prenotazioni superiori al 75% della capienza nel ponte di Ferragosto. Gli uffici turistici confermano la presenza degli stranieri". "Rimini è destinazione con sempre maggiore appeal - commenta la presidente di Aia Rimini, Patrizia Rinaldis - ed è boom di conferme di prenotazioni da parte degli stranieri".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: