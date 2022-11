BILANCIO Rimini presenta il previsionale 2023: “La città continuerà a cambiare di pari passo con la protezione sociale”

Investimenti per 82 milioni nel 2023, nessun aumento delle imposte, riduzioni all'addizionale Irpef per quasi 50mila riminesi, nidi ancora gratis, sostegno alle scuole paritarie e un fondo straordinario per le bollette di 200 mila euro per chi è in difficoltà: queste alcune delle misure che fanno parte del 'pacchetto fiducia' contenuto nella proposta di bilancio di previsione 2023-2025 che il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha presentato insieme a tutta la Giunta comunale. Prevista anche una riduzione dell'Imu di 500mila euro per gli immobili a canone concordato al fine di stimolare gli affitti.

Al via ora l'iter di discussione e confronto che porterà alla sua approvazione entro il 31 dicembre.

Nel video le interviste a Juri Magrini, Assessore attività economiche e bilancio Comune di Rimini e Jamil Sadegholvaad, Sindaco del Comune di Rimini.



