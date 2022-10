Rimini: presentato il calendario dei Carabinieri 2023 Insieme all'Agenda e ad altri prodotti editoriali

Rimini: presentato il calendario dei Carabinieri 2023.

Venerdì 28 ottobre il Col. Mario La Mura, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini, ha illustrato alla stampa il Calendario Storico dell'Arma dei Carabinieri 2023, interamente dedicato al tema della salvaguardia dell’ambiente. Giunto alla 90esima edizione, è realizzato da una nota azienda grafica, leader nel mondo della comunicazione, nella cornice dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, con la presenza del celebre conduttore televisivo e radiofonico Amadeus. La protagonista del Calendario è la natura. Il ricavato delle vendite verrà devoluto alla struttura complessa di pediatria oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Quasi 1.200.000 copie stampate, di cui oltre 16.000 in nove altre lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo, nonché in lingua sarda).

Oltre al Calendario, è stata pubblicata anche l’edizione 2023 dell’Agenda, con la medesima tematica ambientale. Altre due opere completano l’offerta editoriale: il Calendario da tavolo, dedicato al tema “Borghi più Belli d’Italia”. L’intero ricavato della vendita è devoluto all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri; Il Planning da tavolo - anche questo incentrato sulla Natura - è dedicato alle molteplici attività svolte dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari CUFA, per il ripristino e l’uso sostenibile delle risorse presenti nell’ecosistema terrestre. Per questa opera, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale dei bambini “Vittore Buzzi” di Milano.

