APPUNTAMENTI Rimini: presentato il cartellone culturale estivo Più di 360 eventi in programma che si inseriscono nel percorso della città verso il riconoscimento di Capitale italiana della cultura 2026.

Sono numeri importanti quelli del palinsesto estivo di eventi del Comune di Rimini: 54 iniziative per oltre 360 appuntamenti in 90 giorni. Mostre, incontri, spettacoli, cinema, musica e libri che si inseriscono nel percorso della città verso il riconoscimento di Capitale italiana della cultura 2026.

"In ogni evento c'è un pezzo del senso di questa candidatura - afferma il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - abbiamo eventi legati alla storia, l'arte, cinema. Siamo partiti per certi versi pochi giorni fa con la grande sfilata di Alberta Ferretti. In questi giorni avremmo la celebrazione di Thomas Balsamini, quello che ha significato il Velvet e lo Slego nella cultura popolare musicale di tutta Italia. Tantissimi eventi che potranno dare un senso a quello che è il processo di cambiamento che Rimini ha intrapreso. Una Rimini che non è solo balneare, ovviamente parte che comunque ci teniamo stretti, ma che ha anche tanto da offrire in termini culturali".

Obiettivo del progetto di candidatura, oltre ad ottenere il riscontro dall’esterno, è risvegliare un forte orgoglio dei cittadini. Tra gli eventi anche un omaggio, il 21 settembre, a Sergio Zavoli con un doppio appuntamento dedicato al giornalista alla storia della televisione.

"La grande occasione da non perdere - evidenzia Cristina Carlini, direttrice artistica - è proprio quella di stringersi attorno al processo di candidatura di Rimini a capitale della cultura italiana 2026 e prendervi parte a tutti i livelli".

"Questo vieni oltre è proprio l'invito a scoprire tutte le anime di questa personalità sfaccettata che Rimini ha - aggiunge Francesca Bertoglio, direttrice artistica - ed è un invito anche per i riminesi stessi a guardare a tutte queste anime".

Nel servizio le interviste a Jamil Sadegholvaad (Sindaco di Rimini), Cristina Carlini (Direttrice artistica) e Francesca Bertoglio (Direttrice artistica)

