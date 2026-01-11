"IRAN PER LA LIBERTÀ" Rimini, presidio a sostegno della rivolta iraniana in piazza Cavour

A Rimini si è svolta una manifestazione di solidarietà alla rivolta iraniana, nell’ambito dell’iniziativa “Iran per la libertà”, tenutasi in piazza Cavour. Al presidio ha aderito anche la Lega Romagna. Presente il deputato e segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, insieme ai dirigenti locali del partito. Nel suo intervento, Morrone ha definito l’Iran “ostaggio di un regime teocratico” che sta reprimendo nel sangue le proteste popolari.

Secondo il parlamentare, giovani, lavoratori e donne stanno chiedendo libertà e diritti fondamentali, opponendosi a una dittatura che da decenni limita ogni forma di dissenso. La Lega – ha sottolineato Morrone – si schiera al fianco di chi resiste al fondamentalismo islamico e lotta per i diritti civili.

Morrone ha infine evidenziato alcune assenze “significative” tra le forze politiche presenti al presidio, rimarcando l’importanza di una presa di posizione chiara e condivisa a sostegno del popolo iraniano.

