Rimini: presunta truffa all'assicurazione, in due contro un mezzo

È successo di nuovo, a Rimini. In viale Settembrini proprio davanti all'ospedale, in un attraversamento pedonale con semaforo, le vetture erano ferme al rosso; quando è scattata la luce verde per i veicoli e un Apecar a 4 ruote e un motorino hanno cominciato ad avanzare lentamente, due pedoni, un uomo e una donna di nazionalità straniera, hanno attraversato la strada andando addosso a un lato dell'Apecar. Il mezzo a due ruote è poi finito a terra. Sono intervenute due ambulanze che hanno trasportato i due pedoni all'ospedale lì accanto. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi. A detta del guidatore dell'Ape coinvolto in questa vicenda, si tratterebbe di una simulazione per intascare i soldi dell'assicurazione, ma sarà la pattuglia intervenuta a verificare l'esatta dinamica. L'ipotesi avanzata dal conducente coincide con uno spiacevole fenomeno che si sta manifestando in questo periodo.