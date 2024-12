Rimini: presunto scippatore arrestato in centro dai Carabinieri Le indagini hanno rivelato che l’uomo, quarantenne, aveva cercato di strappare una borsa a una donna in strada.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Rimini hanno arrestato un cittadino egiziano per tentato furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale. Durante una pattuglia in centro, i militari hanno notato due uomini discutere animatamente. Alla vista della pattuglia, uno dei due è fuggito, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento, nonostante avesse opposto resistenza. Le indagini hanno rivelato che l’uomo, quarantenne, aveva cercato di strappare una borsa a una donna in strada.

La pronta reazione della vittima e del suo compagno aveva impedito il furto, portando a una lite interrotta dall’intervento dei Carabinieri. L’arrestato è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo, durante il quale è stato convalidato l’arresto con l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

