RIMINI Rimini prima città balneare d'Italia per indotto turistico. Sindaco, bagnini e turisti ce ne svelano i segreti Un risultato che premia gli sforzi di un comune capace di rinnovarsi, come ha spiegato il sindaco Jamil Sadegholvaad.

A Rimini il turismo vale 1,5 miliardi di euro. Nessun altro comune balneare italiano nel 2022 è stato in grado di fare meglio, secondo lo studio sulla ricchezza delle città turistiche pubblicato ieri da Il Sole 24 ore.

In assoluto Rimini si colloca al quinto posto nazionale, dietro a quattro intoccabili città d’arte: Roma, Milano, Venezia e Firenze ma davanti ad altre località di successo come Napoli, Torino o Bologna.

Un risultato che premia gli sforzi compiuti dal comune, capace di rinnovarsi in un periodo complicato per l’intero turismo nazionale, come ci ha spiegato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

Per capire meglio il successo della città siamo stati in mezzo ai turisti italiani e stranieri che scelto Rimini come meta delle loro vacanze, e che sono tornati a popolarne le spiagge dopo il complicato avvio di stagione.

L'ospitalità insieme alla qualità e al prezzo accessibile dei servizi sono stati i veri segreti della Riviera, capace di rialzarsi dopo i danni provocati dall'alluvione dello scorso maggio. A confermarlo è Gabriele Pagliarani, il bagnino romagnolo più noto in Italia.

Nel servizio le interviste a Jamil Sadegholvaad (Sindaco di Rimini), Gabriele Pagliarani (titolare stabilimento 26 di Marina Centro) e ai turisti della Riviera

