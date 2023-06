Rimini, progetto “Ristoranti sul Mare”: nuovo concept per dare continuità al Parco del Mare

Diciotto ristoratori della costa riminese hanno incaricato alcuni tecnici per riprogettare i loro locali, in modo da creare continuità col Parco del mare. A svelare il progetto “Ristoranti sul mare” la Confederazione Nazionale Artigianato di Rimini. L'obiettivo è quello di riqualificare i bar-ristoranti di spiaggia con un nuovo concept, attraverso, si legge in una nota della Cna, una struttura prefabbricata in telaio leggero, metallico o di legno lamellare con una finitura esterna con pannelli prefabbricati in alluminio o legno verniciato con coibentazione. “L’idea della destagionalizzazione – afferma Marco Mussoni di Cna Rimini – ha convinto tutti, così dieci giorni fa è partita questa nostra iniziativa come Cna e “Ristoranti sul mare”, quelle strutture sono ormai obsolete ma sono gli stessi proprietari i primi a crederci, a loro va il merito di aver sostenuto le prime spese per incaricare il progetto. Ci tengono alle loro attività e hanno l’obiettivo di migliorarle”. Di certo, continua Mussoni, “molto dipenderà dai bandi di gara della Bolkestein”, perché “un investimento del genere - secondo le prime previsioni ogni nuovo ristorante verrebbe a costare circa 800 mila euro - ha un piano di ammortamento che non potrà essere inferiore ai 30 anni”. Le strutture saranno anche più grandi rispetto alle attuali, portandole attorno ai 175 metri quadrati. La progettazione, già presentata all'assessore Roberta Frisoni, è stata affidata all'architetto Giovanni Montessoro, agli ingegneri Andrea Villani e Antimo Di Giuseppe e al geometra Carlo Migani.