Rimini: promette di moltiplicare i contanti grazie ad una polverina "magica", truffato ristoratore

Un cittadino senegalese aveva convinto il titolare di un noto ristorante di Rimini di poter moltiplicare i soldi contanti, usando un antico rito e una polverina "magica". Una “miscela” che lo straniero aveva ereditato da uno zio stregone di un villaggio africano - almeno così aveva raccontato al ristoratore - e portata in Italia per far fortuna. Il riminese credendo al senegalese, così come appurato in aula nel corso del processo, aveva consegnato al sedicente stregone 10.500 euro per farli raddoppiare, ma ovviamente sia il denaro che lo stregone erano spariti nel nulla. Ieri è arrivata la condanna a un anno e sei mesi di reclusione oltre a 600 euro di multa per truffa.