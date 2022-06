Rimini: protagonista il Circo dei sapori di “Al Mèni”. Mentre il cielo si colora con l'Air Show

La tradizione sposa l'innovazione ad Al Mèni, la grande kermesse, crocevia di tradizione e modernità, in Piazzale Fellini. Il Circo dei sapori apre il suo tendone fino a domani, domenica 19 giugno: 23 gli chef pronti ad alternarsi e a dare spettacolo nella grande cucina a vista. Ma c'è spazio anche per lo street food; il Mercato dei produttori di eccellenza; il meglio della creatività manuale degli artigiani di Matrioska.

“Per avere una visione devi avere un piede nel passato per sapere da dove vieni, ma soprattutto un piede nel futuro, da costruire, pensando in grande” - ha spiegato lo chef Massimo Bottura che in mattinata ha “aperto le danze” ai fornelli. E quest'anno il mare chiama il mare: si torna dove tutto è cominciato e la nona edizione è dedicata al tema del Mediterraneo, come bacino di accoglienza.

Tutti con il naso all'insù per le Frecce Tricolori. In concomitanza alle delizie di Al Meni, ma in Piazzale Kennedy, va in scena l'Air Show. Dopo l’Adunata Nazionale degli Alpini, Rimini torna così ad ospitare un grande evento dal carattere militare ma dal forte impatto spettacolare. Acrobazie aeree visibili da tutta la spiaggia riminese: si comincia con l’esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale. In apertura il volo dell’elicottero HH-139 del 15° Stormo che ha calato la bandiera davanti alla spiaggia, accompagnata da un aero-soccorritore sulle note dell’Inno di Mameli. La dimostrazione di ricerca e soccorso ha poi dato il via al programma del volo acrobatico con l’esibizione del velivolo civile Cap 231. Dopodiché il lancio di precisione di 4 carabinieri paracadutisti del 1° Reggimento “Tuscania” atterrati sulla spiaggia davanti a piazzale Kennedy. A far bella mostra anche il velivolo C-27J Spartan che, nonostante la sua mole, ha capacità di consentire manovre acrobatiche. Poi l’addestratore avanzato di ultima generazione T-346A e il velivolo multiruolo Eurofighter, potente e moderno caccia che la Forza Armata impiega per la difesa dello spazio aereo nazionale e della Nato.