Rimini: quasi 9000 multe effettuate con gli autovelox nel 2019

Sono 8925 le violazioni registrate dagli autovelox cittadini nei primi quattro mesi del 2019 a Rimini. Numeri in calo rispetto al primo trimestre degli anni precedenti, con 44.563 sanzioni nel 2016, 11.157 nel 2017 e 10.357 nel 2018. Un dato che per il Comune di Rimini conferma l'importanza di mantenere alto il livello di guardia e di proseguire con i controlli.

Fra i casi più eclatanti segnalati quello di un'Audi Bianca sorpresa a viaggiare su Via Euterpe, strada urbana, a 126 Km/h attorno alle 10 e mezza di sera di aprile. Solo qualche settimana prima un'autista era stato sorpreso sulla stessa via a procedere alla velocità di 121 Km/h. Su Via Settembrini, zona a pochi metri dall'ospedale cittadino, era stata rilevata una Citroen C3 procedere a 106 Km/h nel primo pomeriggio.

Per questi tre casi, come per tutti coloro che hanno superato di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità, è scattata la sanzione amministrativa, che comprende il pagamento di una somma da 829 a 3.316 euro. La pena per l'infrazione prevede anche la sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi e la decurtazione di 10 punti sulla patente.