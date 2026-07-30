Rimini, quattro autovelox fissi omologati: 226 ricorsi su oltre 58mila verbali

Sono 226 i ricorsi presentati al giudice di pace dal 1° gennaio 2025 contro sanzioni rilevate con dispositivi elettronici nel territorio comunale di Rimini. Il dato è stato fornito in Consiglio comunale dall’assessore alla Polizia locale Juri Magrini, rispondendo a un’interrogazione del consigliere Matteo Angelini di 3V.

I ricorsi rappresentano lo 0,3862% dei 58.516 verbali elevati nello stesso periodo. Angelini aveva chiesto chiarimenti sul numero degli impianti, sulla loro omologazione, sui decreti prefettizi di posizionamento e sulle tarature, richiamando anche gli incassi da autovelox: 1,75 milioni di euro nell’ultimo esercizio, su circa 10 milioni complessivi derivanti dalle violazioni al Codice della strada.

Il Comune ha confermato la presenza di quattro postazioni fisse, collocate in via Tolemaide, via Euterpe, viale Settembrini e via Melucci. Tutte utilizzano il sistema “Aquila Red & Speed”, risultano censite sulla piattaforma ministeriale e, secondo l’amministrazione, sono omologate e autorizzate dalla Prefettura.

Magrini ha respinto l’ipotesi di un utilizzo finalizzato agli incassi, sostenendo che gli impianti servano a tutelare pedoni, automobilisti e ciclisti. A supporto ha citato i dati sulla sicurezza stradale: tra il 2000 e il 2024 gli incidenti sono scesi da 2.585 a 1.383, i feriti da 2.448 a 996 e i decessi da 29 a 4.







