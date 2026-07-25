CRONACA Rimini, Questore chiude un minimarket a Borgo Marina per 5 giorni Stop alla licenza ex art. 100 Tulps: il locale era centro di liti, degrado e risse legate all'alcol.

Rimini, Questore chiude un minimarket a Borgo Marina per 5 giorni.

La Polizia di Stato di Rimini ha sospeso per 5 giorni la licenza di un minimarket situato nella zona di Borgo Marina. Il provvedimento, firmato dal Questore ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, scaturisce da gravi e ripetuti episodi di ordine pubblico che vedevano il locale come punto di ritrovo per consumo molesto di alcolici, liti e schiamazzi, causando insicurezza tra i residenti.

Nello specifico, il 9 luglio la Polizia Locale è intervenuta per una violenta lite, arrestando due avventori per resistenza a pubblico ufficiale, situazione che si è ripetuta il 13 luglio con il consumo di alcolici in strada nonostante i divieti. Il provvedimento, si legge nella nota della Questura, è stato notificato dalla Divisione di Polizia Amministrativa per eliminare un concreto pericolo per la collettività.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: