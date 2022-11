CRONACA Rimini: ragazzini si picchiano in strada, il video approda in tv Coinvolto un tiktoker di soli 12 anni "Mi interessano solo i soldi"

Un sabato pomeriggio di fine ottobre al centro storico di Rimini, un ragazzino provoca un suo "amico" chiamandolo "mangia pasta". La vittima si sarebbe arrabbiata e scagliata contro l'altro dandogli pugni, calci e schiaffi. Il tutto con un coro di sottofondo: "Dagliene di più! Fagliela pagare! Fagli male!", si sente dire da altri ragazzini presenti. Il fatto viene registrato e prima finisce sui social e poi in RAI. Il Corriere Romagna riporta che quello che sembra prenderle, ma che in realtà le dà anche, è un riminese di 12 anni originario della Costa d'Avorio e ha un discreto seguito su TikTok. Lui dice di essere "già famoso". Lo dichiara in un'intervista alla trasmissione RAI Ore14 e aggiunge: "Mi piacciono solo i soldi" e lascia intendere che non gli piace andare a scuola. La lite è partita da futili motivi, cominciata da un sacchetto di patatine. "Le indagini della squadra mobile hanno portato a identificare i ragazzini coinvolti. Una decina di giovanissimi iscritti alle scuole medie di Rimini, che insieme ai genitori sono stati chiamati a comparire in questura". La giovane età non li rende imputabili e non sono stati rilevati reati dalla questura.

Sconcertante l'approccio di quelli che si possono definire bambini. Non si percepisce solo mancanza di empatia, ma addirittura si palesa incitamento alla violenza. Cercare di intervenire, chiedere aiuto, fermare la lite, non sembra essere un obiettivo. Lo è invece fare un video del pestaggio e postarlo sui social. Un'ulteriore visibilità poi è scaturita con le telecamere della televisione nazionale. Viene spontaneo chiedersi quanto questa visibilità possa incidere negativamente sull'educazione di questi giovani che già, dalle dinamiche rilevate, sembra essere scarsa.

