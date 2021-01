Rimini: ragazzini vandalizzano supermercato per noia

Rimini: ragazzini vandalizzano supermercato per noia.

Per noia hanno svuotato di pomeriggio gli estintori e vandalizzato le sale del supermercato 'Il lago' di via della Fiera a Rimini. Protagonisti della vicenda sei ragazzini, cinque maschi e una femmina, tra i 13 e i 15 anni. Il fatto risale al pomeriggio di martedì 12 gennaio quando sono scattate le sirene dell'allarme antincendio del supermercato Conad.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Si tratta di un orario di punta in cui, seppur con una presenza contingentata per le norme anti assembramento, l'affluenza è più alta. Ad avere la peggio sono state le sale del 'baby park' nel piano sotterraneo della struttura e del parcheggio coperto, dove sono stati riscontrati diversi danni legati all'utilizzo degli estintori. Grazie ai filmati registrati dal sistema di sorveglianza interna, e alle testimonianze del personale, la Polizia locale ha individuato in poche ore i responsabili. Pare che un mese fa, avessero bruciato alcuni loro libri (probabilmente testi scolastici) all'interno dell'ascensore della struttura. Una volta individuati i minori, la Polizia locale ha chiamato i genitori, con cui sono in corso i colloqui. "Un atto vandalico gratuito - commenta Jamil Sadegholvaad, assessore alla legalità del Comune di Rimini - che sbaglieremmo a derubricare come semplice 'ragazzata'".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: