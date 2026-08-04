Rimini, ragazzo investito in viale Praga: soccorso e stabilizzato sul posto

Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio di oggi in viale Praga a Rimini, all'altezza del civico 40, nei pressi dell'Hotel Benvenuti, dove un ragazzo è stato investito da un'autovettura. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe uscito dall'hotel e si sarebbe improvvisamente immesso sulla carreggiata, finendo contro un'auto che stava procedendo in direzione Rimini. Il conducente avrebbe tentato una manovra per evitarlo, ma, stando alle prime informazioni raccolte, il ragazzo si sarebbe comunque lanciato sotto il veicolo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane, stabilizzandolo prima del successivo trasporto in ospedale. Presenti anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Le condizioni del ragazzo non sono al momento note.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'episodio.

















