RIMINI Rimini, raid sulle auto parcheggiate a Miramare: quattro vetture svaligiate, arrestato dopo la fuga Rubati starter portatili, chiavi, una ruota di scorta e un estintore. Il sospettato è stato bloccato dopo aver tentato due volte di fuggire

Rimini, raid sulle auto parcheggiate a Miramare: quattro vetture svaligiate, arrestato dopo la fuga.

Quattro auto svaligiate in fila sul marciapiede di Miramare, con i finestrini infranti sul lato verso il marciapiede per non essere visto dal traffico: un ladro seriale è stato arrestato nella serata di ieri dal personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, aggregato alla Questura di Rimini per i rinforzi estivi, dopo un inseguimento a piedi sulla spiaggia e una doppia fuga tentata vanamente.

L'episodio si è verificato intorno alle 21.25 in zona Miramare: gli agenti, impegnati in un posto di controllo, hanno udito forti rumori e notato un uomo che prendeva a calci una Fiat Panda nel tentativo di infrangerne il finestrino. Alla vista degli agenti il soggetto si è dato alla fuga in bicicletta, abbandonando sul posto uno zaino con oggetti risultati di proprietà di alcune vittime. Raggiunto nei pressi della spiaggia, si è divincolato e fuggito nuovamente, per poi essere definitivamente bloccato dopo pochi metri con non poca fatica.

Tornati sul posto, i poliziotti hanno accertato che quattro autovetture parcheggiate in fila erano state colpite con lo stesso metodo: finestrini infranti sul lato marciapiede, lontano dalla strada, per operare indisturbato. Dall'interno dei veicoli erano stati sottratti starter portatili, chiavi, una ruota di scorta e un estintore. Il fermato è stato condotto in Questura e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida fissata per questa mattina.

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