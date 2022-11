Rimini, rapina a mano armata: punta pistola in faccia a cassiere e si fa consegnare l'incasso [Fotogallery]

Rapina al supermercato Conad City di via Coletti a Rimini. Nel primo pomeriggio di oggi un giovane con un passamontagna è entrato all'interno del supermercato, puntato una pistola in faccia al cassiere e per farsi consegnare l'incasso. Una volta preso il malloppo, il giovane è scappato a bordo di uno scooter Scarabeo, risultato rubato. Al momento nessuno risulta ferito, anche se un anziano presente nel punto vendita si è sentito male pare per lo spavento. Intervenuta dunque un'ambulanza per prestare i soccorsi. Ancora da quantificare l'importo del furto. Per le indagini e i rilievi sul posto sono arrivati sia i Carabinieri che la Polizia di Stato.