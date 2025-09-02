Rimini, rapina al chiringuito sul lungomare: arrestati due quindicenni

Due minorenni italiani di 15 anni sono stati arrestati il 29 agosto dopo un furto sfociato in rapina impropria in un chiringuito sul lungomare di Rimini. Nelle primissime ore del mattino le Volanti sono intervenute su segnalazione di un addetto alla vigilanza che aveva bloccato uno degli autori. Alla richiesta dei documenti, il giovane ha tentato la fuga e ha reagito con violenza ai poliziotti; durante la perquisizione gli agenti hanno sequestrato un coltello a serramanico.

Secondo quanto ricostruito, tre ragazzi avevano preso di mira il locale: uno si è arrampicato su una staccionata per danneggiare una telecamera, mentre gli altri due si sono introdotti all’interno rubando bottiglie di superalcolici. Alla vista del vigilante, il “palo” è scappato; gli altri, per guadagnare la fuga, hanno minacciato il custode con un coltello e lo hanno colpito con pugni al petto. La dinamica è stata confermata dalle immagini di videosorveglianza.

Nel controllo sono emersi anche due telefoni rubati poco prima da un chiringuito vicino: il proprietario, contattato dagli agenti, ha sporto denuncia e ha riavuto i dispositivi. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di identificare altri due minori del gruppo: uno riconosciuto come l’autore della minaccia con coltello, l’altro come il palo. Un quinto ragazzo, trovato con altra refurtiva (smartwatch, collana, cellulare, anelli), è stato denunciato per ricettazione.

I due quindicenni che hanno materialmente posto in essere la rapina sono stati arrestati per rapina impropria in concorso; dopo la convalida del GIP, collocati in comunità. Il terzo minore, il palo, è stato denunciato per rapina pluriaggravata.







