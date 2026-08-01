Rimini, rapina al supermercato di via Coletti: militare dell’Esercito insegue e blocca il fuggitivo

Rapina al supermercato di via Coletti, a Rimini fermata da un militare dell'Esercito. Un uomo è stato arrestato nel primo pomeriggio di oggi dopo un inseguimento per le vie del centro.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 13.30 un individuo è entrato nel punto vendita. Dopo aver asportato della merce, sarebbe stato bloccato da una dipendente e l'avrebbe spinta per guadagnarsi la fuga. Il gesto ha trasformato il furto in rapina impropria.

Ad intervenire un militare dell'Esercito del 7/o Vega che si trovava in zona. Il militare è entrato nel negozio, ha raccolto la testimonianza della commessa e ha deciso di inseguire il fuggitivo. Il militare ha contemporaneamente allertato il 113, fornendo agli operatori la descrizione fisica dell'uomo e gli aggiornamenti sugli spostamenti.

A quel punto il militare lo ha bloccato e pochi istanti dopo è arrivata sul posto una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri che ha proceduto a immobilizzare e ammanettare l'uomo. La merce asportata è stata recuperata. Le indagini sono in corso per ricostruire l'intera vicenda.







