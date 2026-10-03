CRONACA Rimini, rapina con una bottiglia di vetro: arrestato dalla Polizia L’uomo minaccia due ragazzi e sottrae un monopattino. Fermato dopo aver tentato di nascondersi su un autobus affollato

Rimini, rapina con una bottiglia di vetro: arrestato dalla Polizia.

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un uomo con l’accusa di rapina aggravata. L’episodio risale al 29 settembre, quando intorno alle 13.15 una volante, impegnata nel controllo del territorio, è stata fermata da un ragazzo che ha indicato agli agenti il presunto responsabile.

Alla vista della Polizia, l’uomo avrebbe abbandonato il monopattino e sarebbe salito su un autobus di linea affollato nel tentativo di nascondersi tra i passeggeri. Gli agenti sono saliti sul mezzo e lo hanno bloccato.

Secondo la ricostruzione, poco prima l’uomo avrebbe minacciato la vittima e un suo amico, tornando successivamente con una bottiglia di vetro in mano. Dopo ulteriori minacce avrebbe afferrato il monopattino dell’amico per allontanarsi. La vittima lo avrebbe quindi inseguito in bicicletta fino a incrociare la pattuglia.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato la bottiglia indicata come quella utilizzata nella rapina. Portato in Questura, l’uomo è risultato avere numerosi precedenti contro il patrimonio e la persona. È stato quindi trasferito nel carcere di Rimini.

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